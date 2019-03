¿Resurge Blanca Rivera Río?

El Música

Aguascalientes, Ags.- “PRI de siempre“ es una frase que se usa bastante en los últimos años en redes sociales sobre todo en Twitter, el porqué de ella tiene bastantes explicaciones.

No vamos a ahondar en todas ellas, solo en una en particular. En la de que reza que “chango viejo no aprende maroma nueva“ y en estas condiciones no quieren soltar la vara que ya tienen.

Y porqué decimos ello, porque a este tecleador le han confirmado fuentes al interior del Revolucionario Institucional que “dijo mi mamá que siempre sí“ y esto significa que Blanca Rivera Río de Lozano podría ser la candidata del Revolucionario Institucional.

Algo paso finalmente en su cabeza luego de que el pasado 31 de enero, la esposa del exgobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre anunció que no contendería porque no estaban dadas las condiciones para buscar aspirar a la candidatura a la presidencia municipal de esta ciudad, empero algo se suscitó que la animó a reaparecer en la escena política.

La unión entre Lorena Martínez y Carlos Lozano se refrenda y de acuerdo a los consultados se indica que este domingo que se realice la Asamblea de Consejo Político tanto la excandidata a senadora en el 2018 y el exgobernante ya tejieron fino para que la abanderada elegida por la mayoría sea Hazel Montejano.

Sin embargo a los pocos días ella estaría declinando y surgiría Blanca Rivera como la candidata del Revolucionario Institucional y aparezca su nombre en las boletas el próximo dos de junio.

En las próximas 24 horas esto se podrá confirmar.

Hay que señalar que la mayoría de los poco más de 800 consejeros tiene la intención de no ir a votar para que con los cerca de 300 afines que tienen las cabezas arriba citadas designen a la aspirante tricolor.

En las encuestas más recientes el PRI tiene una base que fluctúa entre 7 y 9 puntos respecto al espectro de votación.

Apenas hace tres años la base mínima que tenía este partido era de 23 puntos y con ese piso podría alcanzar hasta los 40 puntos de votación, sin embargo las cosas han cambiado y con el piso actual se ve complicado que alcance los 10 puntos lo que le daría una o dos regidurías como máximo, pero para los dueños del partido en la entidad eso es más que suficiente para seguir pataleando.