Aguascalientes, Ags.- En toda una fiesta deportiva se convirtió la fosa de arena del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), que en coordinación con la Asociación de Voleibol en el Estado de Aguascalientes (AVEA), efectuaron la 1er Jornada de la Olimpiada y Campeonato Juvenil Estatal de Voleibol de Playa 2017.

El selectivo estatal se juega en las ramas femenil y varonil, con duplas de las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 21.

Estos son los resultados al momento: