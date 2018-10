Responde Monreal a Sánchez: “sí hay depuración policiaca en MuniAgs”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que sí hay depuración permanente en la corporación policiaca del municipio capital, garantizó el regidor panista Alejandro Monreal Dávila, presidente de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento.

Lo anterior, después que el propio Secretario de Seguridad del Estado, Porfirio Sánchez, recomendó públicamente a su similar del municipio capitalino Antonio Martínez, para hacer una limpia de uniformados; manifestando que había visto situaciones que calificó de “extrañas”.

“Al día de hoy llevamos once bajas y tenemos programas otras cinco para noviembre con lo cual llegaríamos a 16. Pero me parece que el tema de la depuración tiene que ser permanente, no podemos decir que en un año no vamos a depurar, sino hacerlo siempre para que nos permita tenerlo apegado a derecho, cuidando los procedimientos”, aseveró Monreal.

– ¿Qué habría querido decir el secretario estatal con el término de “cosas extrañas”?

– No sabría decirlo, pero me parece que un término que lo platicará con el secretario de Seguridad del Ayuntamiento.

El regidor de la comisión de Seguridad destacó los recientes operativos que permitieron la detención de presuntos involucrados en el asalto a mano armada en una negociación de telefonía celular de esta ciudad y los cuales pudieran estar involucrados en otros ilícitos.

“Generalmente cuando hay una alza en la incidencia de este tipo de robos, es porque una banda llega y realiza a cabo estas operaciones. Me parece que fue una gran noticia y puede ser que ellos hayan estado en asaltos importantes”, agregó el edil panista.