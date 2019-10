Responde IEE a PRI de Aguascalientes por prerrogativas: “No fue un volado” FLO

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ya existen antecedentes de entregar recursos a partidos políticos a partir de la elección de ayuntamientos y no en base a la votación de 2018 donde se sufragó por diputados, afirmó Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE).

“No fue un volado. Buscamos precedentes en otros estados como el caso de Tamaulipas, donde en 2018 tuvieron sólo elección de ayuntamientos y se presentó el mismo problema que a nosotros. En su momento, la Sala Regional de Monterrey validó que la elección de municipios pudiera tomarse para la distribución del financiamiento”, apuntó.

Lo anterior, en base a las quejas de la dirigencia del PRI Aguascalientes que impugnó las prerrogativas que recibirá para el siguiente año y que descenderían en cuatro millones, luego que el árbitro electoral tomó como parámetro los resultados de la elección de este 2019 en la que se renovaron alcaldías.

“Esto deviene de un acuerdo que tomamos en la sesión ordinaria pasada. Había una disyuntiva con la distribución del financiamiento, porque por primera y única ocasión tuvimos una elección sólo de ayuntamientos y la legislación no lo contemplaba, de tal manera que lo supedita a la elección de diputados o titular de Ejecutivo. Nosotros emitimos un acuerdo en el cual sentamos un precedente”, indicó Landeros Ortiz

El consejero presidente del IEE declaró que la determinación de financiamiento a institutos políticos será con base a la elección de 2019, “por única ocasión y esto obviamente le impacta al PRI y a otros partidos como el PT. Mientras en el caso del PRD que no le fue bien en 2018 sino en 2019, le benefició”, ejemplificó.

– ¿Solamente el PRI se ha quejado?

– Habrá que verificarlo con el propio Tribual Electoral, pero hasta donde tengo entendido sólo el Partido Revolucionario Institucional, aunque hay partidos cono el PT que también sale perjudicado con este criterio.

Luis Fernando Landeros se dijo abierto a que se presenten las impugnaciones correspondientes a fin de brindar certeza antes de la entrega de financiamiento contemplada para enero del 2020.

El lunes último, la dirigencia del PRI Aguascalientes anunció que impugnaría los criterios del IEE para el financiamiento del siguiente año.