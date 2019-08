Responde Guzmán a López. “Está sobrepasando la estupidez”. Anuncia querella ante FGR

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado por Morena, Heder Guzmán Espejel, respondió a las afirmaciones del presidente del Patronato de la Feria de San Marcos, Jorge López Martín, quien había asegurado que no hubo investigaciones de la Secretaría de Gobernación hacia el organismo estatal.

“La verdad es que el señor Jorge López no tiene ni la más mínima idea de lo que hace. Yo creo que está muy mal asesorado, pues en primera he solicitado información del Congreso y las irregularidades que he señalado han sido hacia personas dirigidas, nunca una demanda a la Feria”, comentó.

El domingo último, el Patronato de la Feria ventiló un documento de la Secretaría de Gobernación, en la cual se

rechazaban indagaciones en contra de la verbena.

En entrevista telefónica, Guzmán Espejel reiteró sus cuestionamientos al también secretario de Turismo.

“Lo que quiere es estar en los medios, quiere que yo caiga en los dimes y diretes para decir que me mando (la alcaldesa) Teresa Jiménez”, comentó.

El legislador por Morena que previamente ha denunciado supuestos desvíos en el Patronato de la Feria, adelantó que acudirá ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen las finanzas del organismo.

“Vamos a acudir ante la Fiscalía pues el señor ya está sobrepasando los límites de la estupidez. Lo digo con toda la extensión de la palabra”, enfatizó.

– ¿Para cuándo vas a interponer como tal la denuncia?

– Ellos en el PAN tienen una elección interna. Vamos a esperar que pase ese proceso interno para que no digan que me mandaron, que era para golpear su imagen y que este hombre que está muy nervioso deje de decir tonterías.

El también presidente de la comisión de Turismo dijo que López no le ha presentado copia del informe de la Feria 2019 que sí entregó a la diputación permanente.

“Siguen siendo cuentas alegres. Siguen siendo mentiras y el tiempo me dará la razón”, finalizó.

Jorge López, quien según algunas versiones aspira a la alcaldía de Aguascalientes, asumió desde comienzos de año la doble función de Secretario de Turismo y presidente del Patronato de la Feria.