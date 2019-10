Responde González a críticos del programa Mitos y leyendas en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Claudio González Muñoz, secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Aguascalientes, reviró a agrupaciones que han pedido la cancelación del programa Mitos y leyendas que anualmente se realiza al interior del Panteón de la Cruz.

“Siempre se trata con mucho respeto las cuestiones de las tumbas. No se trabaja sobre una tumba, estamos alrededor de ellas, hay tumbas que están muy bien adornadas, que tienen un patiecito y ahí es el evento. No donde están los restos”, apuntó.

Lo anterior, después de que la Fundación Amigos de la Historia de Aguascalientes ha cuestionado este tipo de actividades con motivo del día de muertos, argumentando que “son actividades grotescas” que van contra la función para la que fueron creados los camposantos.

“Es importante que hay gente que le da curiosidad y se pone a caminar sobre las tumbas. Primero decir que estas no son muy seguras pues ha habido derrumbes, se va aflojando en la tierra. Y segundo es por respeto. En sí, no tenemos ninguna actividad donde esté depositado un cuerpo”, recalcó González Muñoz.

El programa Mitos y leyendas ofrece espectáculos de tipo artístico para estas fechas, retomando historias urbanas, y el cual se viene celebrando desde hace más de una década en el Panteón de la Cruz, uno de los más antiguos de la ciudad.

La nueva edición del programa dará inicio a partir del próximo miércoles 16 del mes en curso, con duración de un mes y funciones diarias.