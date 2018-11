Respeta IEA salida de Juan Díaz del SNTE y posible llegada de Elba Esther Gordillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica comentó que la renuncia de Juan Díaz a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es un buen síntoma de que no deben de ejercerce cacicazgos dentro de los sindicatos.

Con respecto a la posible llegada de la maestra Elba Esther Gordillo, el funcionario público consideró que es una buena prueba para someterse a un proceso de democratización dentro del SNTE.

Como maestro y como responsable de la educación ve como necesario que ya no se eternicen más en los puestos los liderazgos, donde ya se le deben poner tiempos de duración al cargo y una vez concluidos los periodos se regresen a a sus quehaceres.

El mismo no ve como un retroceso que llegue nuevamente la maestra, donde a final de cuentas se deberá de respetar la voluntad de los maestros, y si ellos deciden que ella los vuelva a dirigir será su voluntad.

Desde el ámbito institucional el Gobierno del Estado de Aguascalientes trabajará de la mano con quien a final de cuentas los maestros decidan nacionalmente y a nivel local donde también se avecinan cambios en la dirigencia, respetaran de igual forma a quienes los profesores locales designen.