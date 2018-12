Respalda Muniags a servidores públicos que quieran continuar sus estudios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La administración de la alcaldesa Tere Jiménez respalda a los trabajadores del Ayuntamiento de Aguascalientes para que continúen sus estudios, lo que además de generarles mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo personal, permite que cuenten con más herramientas para realizar sus labores y, por lo tanto, den mejores resultados a la ciudadanía.

En una ceremonia que se realizó en el Salón Cabildo, la alcaldesa Tere Jiménez hizo entrega de su certificado a cerca de 60 empleados que concluyeron su educación en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato.

El personal de áreas como la Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Administración y la Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales agradeció el apoyo recibido por parte de la actual administración municipal para poder superarse y contar con mejores oportunidades de vida.

“Gracias al corazón tan grande de personas que me iluminaron y me apoyaron en mi proceso, le doy las gracias a Tere Jiménez por el apoyo, pues hoy logro subir un peldaño más en mi vida y me motivo a seguir adelante”, señaló Juana Araceli Delgado, trabajadora de la Secretaría de Desarrollo Social, quien concluyó sus estudios de secundaria.

Los servidores públicos lograron concluir sus estudios gracias a los convenios de colaboración que realizó el Ayuntamiento de Aguascalientes con el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas del Gobierno del Estado (INEPJA) y con algunas instituciones de educación media superior, a través de los cuales se les otorgan facilidades para que puedan asistir a la Plaza Comunitaria Palmira y a las instalaciones de algunos bachilleratos.

Durante la entrega, Verónica Ramírez Luna, Directora General del INEPJA, destacó que gracias al apoyo del Ayuntamiento ha sido posible que el Estado se consolide como la entidad con menor índice de analfabetismo.

“Muchas gracias al Municipio de Aguascalientes, que encabeza la licenciada Tere Jiménez, por el apoyo incondicional que brinda en el tema educativo, especialmente en lo que se refiere al rezago”, mencionó.

En su mensaje, la Presidenta Municipal Tere Jiménez dijo sentirse orgullosa de todos los trabajadores que, por deseos de superación personal, realizaron un esfuerzo extraordinario para incorporarse a estudiar sin descuidar su trabajo.

“Me siento muy orgullosa de que su tiempo lo inviertan en construir sus sueños; cuando yo estuve en la universidad estudiaba y trabajaba, para sacar mis estudios tenía que trabajar y por eso sé lo que representa para ustedes este doble o triple esfuerzo de sacar adelante sus sueños, de seguir construyendo.”

Señaló que mientras ella esté al frente de la administración municipal, se seguirán otorgando todas las facilidades para que los trabajadores puedan continuar estudiando.