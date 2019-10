Reprocha Morán trato a alcaldes por parte del Gobierno Federal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, reprochó la actitud del Gobierno Federal ante las manifestaciones en la Ciudad de México de alcaldes y diputados federales, entre ellos algunos de Aguascalientes, para exigir un mayor presupuesto.

“Es una mala respuesta lo que recibieron los ediles, esto cuando hace unas semanas vimos como trataron a gente que estaba dañando el patrimonio particular y público y fueron tratados con mucha cortesía, entonces hoy vemos como no se fue muy corteses que digamos con los ediles y diputados federales.

Advirtió que si no se les toma en cuenta a los alcaldes, entrarán en una etapa conflictiva de operatividad.

En el caso de Aguascalientes, salvo los ayuntamientos de El Llano y Cosío, los demás están dentro de un margen de maniobra que con creatividad y planeación pueden salir adelante.

Por lo pronto, habló de que el estado no desamparará a sus municipios, por lo que con estrategias de ajustes al presupuesto se les brindará el apoyo que en la federación se les ha negado.