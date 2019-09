Reprocha comunidad feminista apoyo de legisladores hacia película Pro Vida

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Reprochamos en la Comunidad Feminista de Aguascalientes el uso de los recursos públicos para la promoción y difusión de una ideología religiosa violando el Estado Laico como lo es la República Mexicana.

Esta semana en una conferencia de prensa se presentó en Aguascalientes la película “Inesperado” por parte del exactor y ahora productor Eduardo Verástegui, en conjunto con legisladoras como Martha Márquez Alvarado (senadora por el PAN), Norma Guel Saldívar (diputada por el PRI), Elba Torres Díaz (diputada del Partido Encuentro Social); Sylvia Garfias Cedillo (diputada federal por el PAN), Martha Elisa González (diputada federal por el PAN), Javier Luévano (diputado federal por el PAN) y los locales: Paloma Amézquita Carreón (PAN), Elsa Amabel Landín Olivares (PRI), Dennys Gómez (PAN) y Salvador Pérez (PAN).

Verástegui expuso que su objetivo es “juntar arte y política para defender la vida”, ¿la vida? Eso sería si promoviera la educación sexual laica y libre de estigmas, la libertad sexual, dejar de estigmatizar la interrupción de los embarazos, de desinformar a la población con películas mal abordadas.

“Unplanned” por su título en inglés, se estrenó en Estados Unidos en marzo, presenta la historia de Abby Johnson, una ex directora de una clínica de abortos llamada Planned Parenthood que tras “ver algo” en la clínica, cambió su perspectiva y se convirtió en una de las principales líderes conservadoras antiaborto de Estados Unidos. Expone más allá de mentiras con imágenes irreales que en nada tiene que ver con un proceso de interrupción.

Ahora llega con una ola de promoción y difusión utilizando a los partidos políticos ultraconservadores y los intereses electorales para ganar dinero, desinformando a las y los mexicanos sobre la interrupción del embarazo. Desde la Comunidad Feminista de Aguascalientes reprochamos que las y los representantes populares usen recursos públicos para exponer y promover una postura ideológica religiosa personal, “ellas y ellos pueden hacerlo con su dinero, a nivel personal pueden ser lo que quieran, pero usar el dinero público pasa a ser una postura institucional y ellos tomaron protesta ante una Constitución Política Federal no ante una biblia, y están ahí para hacer valer y respetarla. Ya hay muchos antecedentes de que la despenalización del aborto es constitucional, lo que están haciendo es totalmente reprobable, no hay forma de defenderlo”, expuso Dahlia de la Cerda de la organización Morras Help Morras A.C.

En relación a la promoción descarada que ha obtenido la proyección de dicha película por parte de las y los servidores públicos de varios partidos, la docente e investigadora María Isabel Cabrera Manuel, destaca que estas actividades van en contra de la laicidad del Estado, “está más al servicio de la propaganda tendenciosa, además los valores estéticos que enarbola son bastante dudosos. La producción incita a llevar a cabo una revictimización de las mujeres que en su completo derecho a decidir sobre sus cuerpos y sobre la maternidad libre; generan equívocos, imponen ideas y estigmatizan la libre decisión de una mujer sobre su cuerpo”.

Las integrantes de la Comunidad Feminista subrayamos que estas personas están haciendo uso de su posición política para llevar a cabo proselitismo de carácter religioso ideológico, olvidando que su papel es legislar para la ciudadanía con laicidad. Hacemos evidente que estamos en desacuerdo, condenamos el uso de recursos públicos y el tiempo de trabajo de las y los servidores públicos como parte de una estrategia que pretende revictimizar a las mujeres, generar equívocos y desinformar a la sociedad.

La docente agrega que más allá de la falta de valor artístico que pueda tener la película, las y los servidores públicos tendrían que estar trabajando por la obtención de derechos para toda la ciudadanía y no en una estrategia disfrazada de promoción cultural para imponer sus ideologías, punto de vista y creencias personales.

“Luchemos por nuestros derechos y no por la imposición de creencias religiosas”, no vamos a cruzarnos de brazos, en comunidad vamos a luchar por el Estado Laico, por una educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y por el aborto legal para no morir.