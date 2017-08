Reprobado el área de Servicios Públicos de Calvillo: PVEM

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Lamentable ver como en la presa de Mal Paso perteneciente al municipio Calvillo existe basura por diferentes puntos, desde llantas, vasos de unicel, cajas de pizza, hasta flotan botellas de refresco en la presa, así lo denunció el Secretario Estatal de la Juventud del Partido Verde Ecologista de México, Jonathan Saúl Hernández Araujo, quien reprobó el trabajo que hace el área de servicios públicos municipales.

Indicó que debido al ciclo de lluvias la presa está siendo visitada por miles de personas tanto de Calvillo como del resto de la entidad, sin embargo, al ser un punto turístico lo primero que la persona ve al llegar es el cúmulo de basura a un costado de la cortina del embalse, “además de que al tener libre acceso a la presa la gente baja por la cortina y va tirando cuanta basura lleve consigo”; por lo que exhortó al ayuntamiento a que implemente programas de concientización ambiental en este lugar ya que tal parece que solo les interesa que vaya gente para que consuman lo que ahí se vende”.

El dirigente juvenil del Partido Verde Ecologista de México, Jonathan Saúl Hernández Araujo explicó que durante un recorrido que hiciera hacia este lugar apreció que la gente que la visita comúnmente tira basura en cualquier lugar ya que no hay depósitos de desechos cercanos lo que genera que la población al ya no ocupar el papel de su comida o de lo que lleva, prácticamente lo tira al lado de la cortina lo que es lamentable ya que el ayuntamiento no ha puesto énfasis en el cuidado de este punto turístico.

Comentó que en diferentes medios de comunicación se ha informado que la presa de Mal Paso la han visitado cerca de 30 mil personas y que ha generado una derrama económica de 3 millones de pesos, sin embargo, el ayuntamiento se olvida de invertir en programas de concientización ambiental entre los visitantes, no hay letreros informativos, no colocan contenedores de basura donde la gente pueda colocar sus desechos, incluso, no existe gente de protección civil realizando operativos de vigilancia por si la gente intenta nadar dentro de la presa.

Jonathán Saúl Hernández Araujo, Secretario Estatal de la Juventud del PVEM exhortó al ayuntamiento de Calvillo a que trabaje más en materia de protección ambiental ya que la contaminación que se está generando al tirar tanto desecho en la presa o en la cortina de la misma es cada vez más frecuente, “lamentablemente Calvillo carece de una visión de cuidado al medio ambiente”.