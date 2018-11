Represión en Aguascalientes

Desde mi balcón

Jorge Arturo Ferreira Garnica

Aguascalientes, Ags.- ¿Dónde inicia y dónde termina esa línea imaginaria para determinar quién es ser humano, ciudadano, militante y quién no? Pareciera que esta pregunta es no sólo absurda sino innecesaria, pues todos sabemos qué es un ser humano, un ciudadano y militante de un partido, pero como en todo, para que la regla se confirme debe haber una excepción. Lo anterior viene a cuento en virtud de la represión policiaca ejercida en contra de ciudadanos que se oponen a la construcción del paso a desnivel entre el Avenida Aguascalientes poniente y el camino a San Ignacio. Según declaraciones de estas autoridades los manifestantes no eran colonos de Colinas del Río, es decir habitantes o ciudadanos de esa demarcación, sino militantes partidistas que buscaban provocar a la autoridad, y según esa versión, lo consiguieron, de ahí la respuesta violenta por las policías municipal y estatal a este grupo de vecinos de Colinas del Río que son quienes se oponen a la construcción de este puente vehicular, por el impacto social, ambiental y comercial que causará a ese entorno habitacional. En el fondo este comunicado nos está diciendo que si eres miembro de un partido político no tienes la calidad de vecino, ni de colono, ni de ciudadano, y supongo que tampoco la de ser humano. A continuación comparto un breviario cultural para aporte a la comunicación política del gobierno estatal.

Los partidos políticos son entidades de interés público y entre muchas de las atribuciones que la constitución y la leyes les conceden: … tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos , hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público… esto está plasmado en la CPEUM y en la LEGIPE y LPP. Así de claro o le agrego más.

Desde mi muy modesta opinión me parece que el ser habitante de esa zona y estar en contra de esa impositiva obra, incluso sin ser vecino de este sector citadino, no quita la calidad de ciudadano y menos aún la de ser humano, incluso si se pertenece a determinado partido político. Pobre argumento utilizó la vocería de gobierno del estado para “justificar” este acto represivo prácticamente inédito e inusual en Aguascalientes. No es difícil detectar las verdaderas afectaciones que se desprenderán de llevar a cabo esa obra. Como también es visible quienes serán los muy selectos beneficiarios de la misma: Los únicos corifeos que han pujado porque se realice y que han sido y son, la cámara de la construcción y la de alguno que otro interesado empresario que ve con preocupación que le salgan alas a esa innecesaria pero lucrativa obra, y es entendible que así sea pues de ahí saldrán los constructores de dicho puente.

Es de dar risa otro de los argumentos en defensa de esta controversial obra pública emitido por el gobierno estatal que dice que: La mayoría de las personas presentadas ante la autoridad no son ambientalistas y provienen de otros estados. Por otra parte, el Gobierno Estatal informó que se continuará con los proyectos de infraestructura que traerán beneficios a la sociedad, respetando el manejo ambiental (Textual). Este falaz argumento se ha utilizado hasta la saciedad cuando no se tiene elementos racionales para convencer a los gobernados. Da pena ajena que busquen salidas tangenciales para justificar una acción autoritaria e impositiva como la que ha generado todo este masivo descontento.

Dentro del mismo orden de ideas, hay que lamentar y mucho, que el gobierno del Estado este empecinado en seguir realizando más obra pública sin auténtica planeación, pues su cacareado plan de movilidad no tiene sustento técnico alguno ni se ajusta en lo absoluto a las necesidades reales que requiere nuestra ciudad capital. No fue realizado por urbanistas que serían las personas calificadas para el diseño de este tipo de políticas públicas. Construir puentes por aquí, por allá y por acullá con el único afán de trascender como todos los políticos lo hacen, no es más que un velado propósito. El verdadero motivo todos lo sabemos, y no es otro que esto que se resume en una frase, que en algún momento de su desmedida ambición de riqueza rápida dijo aquél tristemente célebre hampón de la política nacional, el priista Carlos Hank González, “que mientras más obra, más, sobra $” ¿Verdad que sí Martín Orozco, pues realizar obra pública en tu gestión es tu única forma de trascender no política ni socialmente sino económicamente? Vaya desfachatez la tuya. No te elegimos para que te sirvieras del encargo que te dimos a través de nuestro voto, sino para que nos sirvieras. ¿Olvidas que eres trabajador a sueldo de todos los aguascalentenses? Eso es lo que eres, y no el dueño del estado ni de la ciudad, eres dueño, sí, de lo que te has agenciado o comprado con lo que “más sobra haciendo más obra”.

¿Sabrás lo que significa la palabra mandatario? Por lo que has venido realizando durante tu gestión como tal, nos hace ver a los ciudadanos que desconoces por completo lo que este término significa, pero te vamos a ilustrar, quien quite y así recapacites un poco, aunque lo dudamos pues el ejercicio de la política es algo no tiene cabida en lerdo pensar de tu cerebro; pero veamos lo que nos dice la Academia de la Lengua del significado de mandatario: Persona que ocupa por elección un cargo muy relevante en la gobernación del Estado, o bien la representación en virtud del contrato consensual llamado mandato, que acepta del demandante representarlo personalmente en la gestión del desempeño de ese encargo.

Generaste un grave problema político y social, que Aguascalientes nunca pidió y que tampoco merece y, en lugar de sentarte a cumplir con tu mandato y escuchar a los inconformes vecinos de Colinas del Río y zonas aledañas para encontrar la mejor salida, te fuiste disque de gira de trabajo a Israel, y poco te importó lo que pueda suceder en Aguascalientes y a los aguascalentenses en tu ausencia. Bonita manera de gobernar. Malhaya el día que te dimos nuestro voto. Si fueras un verdadero político no actuarías como hasta ahora. Y lo más absurdo y vergonzoso es que tu comunicación política no ha tenido el tino de manejar este complejo conflicto que de no atenderse con los instrumentos de la política podría escalar y salirse de control. Es evidente que por tu supina ignorancia no te hayas percatado que este conflicto ya dio los primeros signos de que una comunidad unida no es fácil de acallar y menos de vencer.

De última hora:

Recién acabo de leer parte del comunicado de tu gestión en tierras israelitas el cual dice lo siguiente: TEL AVIV, Israel.- Directivos de la plataforma digital Moovit anunciaron este lunes al gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, su interés por integrarse a la estrategia integral de movilidad que se desarrolla en la entidad . Con la puesta en marcha de esta plataforma en Aguascalientes se llegará a beneficiar a cerca de 800 mil personas quienes podrán acceder a información relacionada con las distintas líneas del sistema de transporte, a través de la aplicación para teléfonos celulares. En este sentido, el Gobernador anunció que una vez concluido el proceso de conformación de la nueva empresa de transporte, que será durante el mes de diciembre, se lanzará de manera oficial Moovit para Aguascalientes. En la reunión realizada en las oficinas de la empresa, el gobernador Orozco Sandoval explicó a Diego Goldsten, director of Partnerships de Moovit, la estrategia de movilidad del estado de Aguascalientes, que tiene como principal objetivo el simplificar la movilidad urbana, principalmente en lo referente al transporte público (textual).

Es verdaderamente lamentable que hayas tenido que recurrir a otro viejo truco de los gobernantes déspotas y autoritarios buscando aprobación de personas y entidades de otras latitudes y totalmente ajenas al conflicto que has generado, para justificar el avance de tu lucrativo nuevo negocio. En verdad, si tuvieses un poco de dignidad, sentido de la responsabilidad, sentido común, conciencia del cargo que depositamos en tu persona y algo de sensibilidad política, ya habrías renunciado. Pero te gana la ambición por el dinero, pues finalmente lo que sabes es contar dinero ajeno. Razón por la cual vuelvo al conocido axioma citado al inicio de este texto: para que la regla se confirme debe haber una excepción, y en este caso la excepción de la regla me parece que sos vos, inefable MOS.

“Contigo al 100”, es el eslogan de tu gobierno, pero es algo confuso su significado, pues como bien apuntó en uno de sus libros el semiólogo y escritor italiano Umberto Ecco, novela titulada “La isla del día de antes”(1994), en que nos ilustra y guía respecto a las múltiples interpretaciones de una texto, una frase e incluso un vocablo. De tal suerte que esta breve fórmula que has utilizado para tu publicidad y propaganda política resulta digna de análisis por su significado y por sus diversas vías de interpretación.

Analicemos su semiósis sígnica, es decir, entremos al estudio de los signos en la vida social. Dudo al 100 que para tal eslogan o frase hayas acudido por asesoría a cualesquier de los prestigiados centros universitarios de la entidad, para crear una expresión verbal o divisa que diera forma e incidiera en el pensamiento colectivo, con el propósito de convertirlo en un ideal o forma de conducta que permeara en lo más profundo de las conciencias de nosotros los aguascalentenses y la entendiéramos y asumiéramos como guía o norma de conducta de tu gobierno. ¡No! Este contigo al 100 no reúne las características semióticas para lograr estos fines. Lo que sí permite es solazarse con su pobre significado y por supuesto con su significante, es decir, que el sentido de la frase o esa cosa que te inventaron tus sesudos asesores, fuese algo que se significara de algún modo, sea como representación mental o como concepto, esto sería el significado, puesto que el significante se refiere o alude a un fonema o secuencia de fonemas que asociados con el significado dan forma a un signo lingüístico, lo cual no se ajusta a tu disparate ese.

Ahora veamos lo que los ciudadanos comunes y corrientes podemos deducir de tal dislate o barbaridad: “contigo al 100” aparece en todos tus productos propagandísticos, y bien a bien, al menos yo, no logro entender que nos has querido decir con ese desatino, pero bien podría ser que estás al 100 con todos aquellos corifeos o $eguidores que directa o indirectamente participan o participarán en tus jugosos planes de vialidad, producto de esa indeleble paranoia que te incita a los ecocidios y a construir puentes donde nadie los solicitó y otras linduras más que has venido realizando durante tu empleo de mandatario.

También se puede interpretar y con justa razón que ese “contigo al 100” sea para demostrarnos que gracias a nuestra gentileza de haberte elegido puedes usarnos para legitimar tus aberrantes decisiones traicionado así toda la confianza que te brindamos. “Contigo al 100” puede también representar tu desmedida ambición de llenar hasta el tope, esto es al 100, tus bolsillos de dinero mal habido. “Contigo al 100” también puede ser tu velada intención de hacernos cómplices de tus abusos creyendo que permaneceremos callados. “Contigo al 100” es a su vez una burla al habernos engañado cuando en campaña prometiste que no harías nada a espaldas de nosotros y sin antes consultarnos, y así podría seguir hasta el infinito, pues ese, tu eslogan, es también “que nosotros al 100” rechazamos tus actos despostas e impositivos mostrando tu verdadera faceta de autócrata.

Y reitero que ese un mal cálculo político tratarnos de engañar por enésima ocasión a través de esa pésima comunicación política que has venido utilizando y que en nada te ayuda, aunque quizá te hayas basado equivocadamente en el aforismo Reyes Heroliano de que lo que resiste apoya, “sin conocer al 100” su contexto para comprender a lo que en realidad se refería don Jesús Reyes Heroles cuando dijo que: …no queremos luchar con el viento, con el aíre; lo que resiste apoya. Requerimos una sana resistencia que nos apoye en el avance político de México. Eso es válido para la nación pero también para Aguascalientes y su mal gobierno. Desafortunadamente MOS., no cuadra en tu estructura mental esto de la política como arte y como ciencia, pues como dijo el mismo Reyes Heroles que sin emplear la cabeza muchas cosas se puede hacer, pero no la política. No pueden vencer aquellos incapaces de convencer. Hasta aquí las cita. Ciao.