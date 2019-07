Reportan casos de suicidios que no lo son en Aguascalientes : Gallegos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No todos los casos de suicidio que se han notificado en el estado entran en esa categoría, consideró la diputada Margarita Gallegos Soto.

“Creo que ahí hay algo de confusión, pues algunos casos que los han señalado como suicidio y no es así”, indicó.

La presidenta de la comisión de Salud en el Congreso del Estado ejemplificó en el caso de un joven que se dio a conocer como autoinmolació, en realidad murió por una úlcera gástrica, originado debido a adicciones, y ello le provocó asfixia.

“El problema es preocupante, está latente y no estamos para echar las campanas al vuelo”, estableció la legisladora por el PRI.

– ¿Qué porcentaje han sido reportados como suicidios y no lo son?

– Hasta donde yo sé, es un diez por ciento menos de los que se están reportando

Gallegos Soto aseveró que los trabajos de prevención se están haciendo por parte de las autoridades, aunque recalcó que la problemática tiene muchas raíces.

“La primordial es que se han perdido los valores”, apuntó.

Al cierre se han notificado más de un centenar de suicidios en Aguascalientes.