Replantarán hasta 50 árboles de Segundo Anillo y San Ignacio con maquinaria

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alrededor de 50 árboles con dimensiones de 6 a 8 pulgadas de diámetro serán removidos de los camellones de Segundo Anillo y Antiguo Camino a San Ignacio por las obras de construcción del paso a desnivel.

El encargado de los trabajos para remover los árboles a su nuevo hogar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jorge Alberto Enríquez Luna aseguró que dicha tecnología se está ya utilizando en muchas partes del mundo por lo que los resultados están garantizados.

Aseguró que con dicho sistema no se afecta a la raíz del árbol, siendo muy distinto a cuando se extrae a punta de talache.

El especialista advirtió que los árboles muy viejos que ya hayan terminado su ciclo de vida no serán rescatados, sino más bien talados.

La supervivencia de los mismos dependerá de los cuidados posteriores que se tengan en materia de riego o abono, aunque en términos generales son bastante altas.

Abundó en que el factor climatológico no afecta en estos momentos y por el contrario es favorable para los árboles quienes justo en verano inician con su proceso de cambio de hojas y entran en reposo.