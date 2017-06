Rellenan con funcionarios, empleados y familiares evento del MuniAgs

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Alguien o varias personas no están haciendo su trabajo en el Municipio capital, un ejemplo claro de ello se dio ayer cuando la alcaldesa capitalina, la panista, Teresa Jiménez Esquivel presidió el evento Convivencia Ferrocarrilera en la Avenida Gómez Morín.

En el mismo se notó que a pesar de no haber un significativo número de sillas para los invitados y ciudadanos en general, simplemente no tuvo la audiencia esperada.

Tan es así que como se aprecia en las imágenes los huecos tuvieron que ser rellenados con funcionarios, empleados y hasta el padre de la alcaldesa, Ramón Jiménez, presidente del Voluntariado del DIF Municipal.

En la foto principal de este texto, justamente en la fila donde el señor Jiménez se ubica (con playera de vestir manga larga azul cielo, en donde además de él se ubicaron, Leonardo Montañez, secretario del Ayuntamiento, y a sus costados dos empleados municipales más, igual que otro que porta un chaleco azul marino con camisa blanca y los logos del municipio, así como otra persona de camisa blanca que esta a la derecha de este.

Justo atrás de Leonardo Montañez, se sentó el secretario de Comunicación Social, Enrique de la Torre, a la derecha de este uno de sus subordinados. Y atrás de De la Torre, el encargado de la página web del Municipio, Yanus López, y a su derecha otro empleado más del municipio.

En la siguiente imagen, en la primera fila las tres personas que aparecen ahí laboran en la Secretaría de Desarrollo Social.

Lo anterior denota que el evento fue una “sacada de manga“ o simplemente no se le avisó a los vecinos de la zona o no les hicieron caso y como ya estaba agendado el mismo, varios funcionarios de primer nivel tuvieron que rellenar los espacios vacíos para que no se viera aún más deslucido.