Relación entre México y Rusia no tiene porque cambiar por E.U. : Malayan

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Las relaciones entre México y Rusia no tienen porque cambiar por Estados Unidos, dado que ambas naciones son soberanas y no requieren de intermediarios, señaló Eduard Malayan embajador de el país europeo en nuestra nación.

Entrevistado luego de sostener una visita de cortesía con el gobernador del estado, el panista, Martín Orozco, el diplomático ruso que “tenemos buenos lazos de cooperación en muchas áreas como negocios, como asesorías políticas, educación, cuestiones culturales, etcétera, etc. Aquí en México viven 25 mil rusos“.

En su primera visita a esta entidad externó que “para mi es muy importante ver por mi mismo donde hay oportunidades en donde podemos cooperar, yo tuve un encuentro con el secretario de economía del estado (Alberto Aldape) y con el señor gobernador, platicamos sobre diferentes temas también sobre posible cooperación en materia de agricultura, informática, cuestiones energéticas, vamos a ver, todo es posible, yo no estoy aquí para firmar un acuerdo, ni vine a decir que mañana vamos a invertir, pero primero debemos saber realmente cuáles son las posibilidades y donde hay oportunidades“.

Malayan indicó que actualmente entre Rusia y México hay un intercambio comercial de 2 mil millones de dólares anuales. “de México en Rusia tenemos autos, tecnología, pantallas y otras cosas que se producen aquí, tequila, frutas, medicinas, carne y de Rusia para acá vienen aviones, helicópteros maquinaria eléctrica, fertilizantes, trigo“.

Finalmente indicó que la relación comercial y cultural entre ambas naciones permanecerán más allá de que ahora el gobierno de Estados Unidos esté tratando de bloquear a nuestro país “los lazos entre México y Rusia, no conciernen allá, los lazos van a existir, no hay vecino que tenga una lámpara, no hay necesidad de intermediarios, México y Rusia son dos países soberanos“.