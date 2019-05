Regulará Antonio Arámbula el ambulantaje en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.-Se compromete Antonio Arámbula López, a regular el comercio informal que se ubica en las inmediaciones de la Clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al reunirse con vecinos de fraccionamientos aledaños, el candidato del PAN a la presidencia municipal de Jesús María, manifestó también que al asumir el cargo la limpieza, el alumbrado y el transporte público, serán prioridad en la medida de sus competencias.

En este sentido, Arámbula López reconoció la imperiosa necesidad para dignificar el lugar, no solo por quienes allí habitan, sino también por los ciudadanos que acuden a dicho hospital a recibir algún servicio médico y por quienes han visto una oportunidad para el autoempleo.

“Tengan por seguro que en mi gobierno no habrá día que una cuadrilla de la Secretaría de Servicios Públicos esté aquí con ustedes recogiendo basura o atendiendo desperfectos del alumbrado público”.

Sobre el tema del transporte público, dijo que gestionará ante el Gobierno del Estado, la posibilidad de incrementar la frecuencia de las rutas, para disminuir los tiempos de espera. Agregó que la actual administración municipal, ya cuenta con un proyecto para dar solución a dicho problema y en caso de que no logre concluirlo, Toño Arámbula le dará continuidad.

En la recta final del periodo de campañas políticas, el aspirante agradeció la atención a su persona para presentar la propuesta de gobierno municipal, al tiempo que solicitó del apoyo de los presentes para que este próximo 2 de junio se proclame victorioso y así continuar con la dinámica de desarrollo y crecimiento de Jesús María.