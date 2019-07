Regresaría Teresa Jiménez a alcaldía este mes: Beltrán

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa con licencia de Aguascalientes Teresa Jiménez Esquivel retornaría a su cargo este mes, a fin de preparar el inicio del proceso de renovación del Ayuntamiento que volverá a encabezar por otros dos años.

En entrevista, el secretario de la presidencia municipal Jaime Beltrán Martínez informó que no se tiene una fecha concreta para este regreso, pese a especulaciones de que sería esta misma semana.

“Al día de hoy no tenemos información de que regrese el día de mañana como se había manejado. He estado en comunicación con Tere estas últimas semanas, como lo habíamos dicho la fecha tentativa para el regreso podría ser a mediados de este mes, pero tendrá que valorarlo ella”, expuso.

Beltrán Martínez aclaró que el retorno de la presidencia municipal con licencia no tendría que realizarse por medio de alguna sesión especial del Cabildo. “Simplemente se reincorpora a sus actividades”, apuntó.

Jiménez Esquivel será la primera alcaldesa en etapa reciente de Aguascalientes que se reelige en el cargo, una situación que aún está por revisarse en cuanto al tema de entrega recepción. “Está regulada en el órgano interno de control y tenemos un manual donde ya se contempla la reelección”.

La panista tomó protesta como alcaldesa en diciembre de 2016, pero en abril pasado pidió licencia para separarse del cargo a fin de contender por un segundo periodo en las votaciones de junio pasado, en las cuales resultó ganadora y volverá a tomar protesta el 14 de octubre de este año.

Desde el 13 de abril, la también panista Miriam Rodríguez Tiscareño funge como alcaldesa de Aguascalientes para cubrir la licencia de Jiménez.