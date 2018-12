Regresan por voluntad propia mil 800 migrantes de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En los que va de este 2018 hasta 1,800 migrantes de Aguascalientes en la Unión Americana han regresado por voluntad propia al estado y no porque hayan sido deportados, reveló el encargado de despacho del Instituto Nacional del Migración, Alfonso Neri.

Según el funcionario federal se trata de personas que que han considerado que la vida en el vecino país es difícil, que extrañan a la familia y que prefieren regresar a sus municipios de origen a seguir con su vida.

En el marco de la entrega de apoyos a migrantes que han regresado a la entidad, donde los mismos montan sus negocios, el funcionario federal indicó que muchas personas se regresarán por la falta de oportunidades que allá también se da.

De igual manera, comentó que esperan un regreso masivo de hidrocálidos en los siguientes días para pasar fiestas decembrinas y de fin de año, donde en 2017 existe el registro de más de 1,500 personas que vinieron al estado y por tal motivo se espera partiendo de esa misma base que para este 2018 llegue igual numero de personas.

El Programa Paisano de protección a los connacionales entró en operaciones a partir de hace un par de semanas donde se les dan las garantías de que no tendrán problemas en su llegada al estado, ni en su retorno.

Habrá presencia de personal de sus área en el aeropuerto, central camionera y en las puertas de seguridad del estado para atender cualquier tipo de queja, asegurando que no se permitirán los abusos.

En el caso de estos connacionales que estarán arribando son por lo regular personas que vienen con la familia completa y que normalmente no se quedan en sus lugares de origen al venir ya con papeles en regla y teniendo un trabajo estable en Estados Unidos, por lo que realmente prácticamente el 100% retornan.