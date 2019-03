Regresa González Mota y cuestiona designación de Natzielly

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Apenas una semana duró la licencia del diputado José Manuel González Mota, quien ya retornó a su curul.

El ex coordinador de la bancada de Morena solicitó permiso el pasado viernes 1 de marzo, para separarse del cargo tras justificar asuntos personales.

Aunque salieron especulaciones en el sentido de que González Mota buscaría otro cargo de elección. Lo cierto es que este viernes 8 volvió al puesto como representante del segundo distrito electoral.

No obstante, en el lapso que estuvo ausente, el diputado perdió la coordinación de la fracción de Morena, tras la designación de Natzielly Rodríguez por parte de la dirigencia local que encabeza Cuitláhuac Cardona.

Dicho nombramiento fue cuestionado por el legislador. “No está contemplado que la dirigencia del partido pueda nombrar al coordinador, sino los propios diputados. Ahí está la ley orgánica. Pero es algo que definiremos el próximo lunes”.

– Si no le dan la coordinación, ¿usted lo aceptaría?

– Claro que lo aceptaría la decisión del grupo, pero para mí es lo mismo el trabajo legislativo con o sin el grupo.

El diputado de Morena aplaudió la aprobación de la Guardia Nacional, que ayer tuvo aval unánime del Congreso del Estado.