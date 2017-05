Registran fierros de herrar para combatir el abigeato en Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- El Departamento de Desarrollo Rural Sustentable del Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga comenzó una campaña de registro de fierros de herrar. Jesús Espinoza Calzada, director de esta dependencia, dijo que la administración ha identificado un pendiente considerable en el robo de ganado.

“El problema del abigeato, no nada más aquí en Pabellón, sino en todo el estado, es muy fuerte. Se debe a que no se cumple la normatividad de marcar el ganado como propiedad, eso se lleva a cabo con el herraje o bien, mediante una marca de sangre. Además no se lleva un registro concreto sobre los fierros de herrar, hay muchos apócrifos”.

Por tal motivo, y en colaboración con la Asociación Ganadera Local, se ha abierto un espacio especial en el padrón de Catastro, destinado a la rápida atención de los productores. El trámite de refrendo y registro tiene un costo de 350 pesos.

La Policía Municipal, añadió Espinoza, no dará pauta al tránsito de ganado irregular.

“Debemos tomar en consideración esta cuestión tan seria. Muchos ganaderos se ven obligados a retirarse del negocio porque los abigeos no les dan oportunidad de encontrar plusvalía. Se recupera poco ganado robado porque les pegan un fierro que no está registrado”.

Durante la última sesión del Consejo Ciudadano de Desarrollo Rural Sustentable, las dependencias del Ayuntamiento comenzaron la campaña informativa con los productores de la localidad.