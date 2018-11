Registra IEA al menos 3 asaltos a estudiantes en las últimas dos semanas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Son tres asaltos a estudiantes, principalmente de secundarias los que registra el Instituto de Educación en por lo menos los últimos 15 días.

El titular Raúl Silva Perezchica, informó que se trata de casos que se dieron a las afueras de los planteles en la zona oriente y sur de la capital, omitiendo los nombres de las escuelas, para evitar que los padres entren en pánico.

Reconoce que existe delincuencia a los alrededores de algunos planteles educativos, donde están al acecho de los estudiantes para despojarlos principalmente de sus celulares, el dinero que puedan traer consigo o hasta sus tenis, si estos son de alguna buena marca.

Explicó que estos delincuentes abordan a los muchachos con alguna arma punzocortante, los amenazan con lastimarlos e incluso llegan a golpearlos para quitarles sus pertenencias.

“Creemos que es delincuencia común de ahí mismo de las colonias los cuales se aprovechan de los estudiantes porque no se tiene conocimiento que ocurra con personas mayores”.

Los más afectados son alumnos de nivel de secundaria en una edad de los 12 a 13 años que no tienen la experiencia o que no saben defenderse.

De las zonas consideradas como rojas para los estudiantes han dado parte ya a la policías tanto estatal como municipal quienes están implementando operativos en la zona.

El llamado que se les hace a los alumnos es a evitar llevar los celulares a los planteles para no ser blanco de la delincuencia, además de pedirles que incluso se vayan en grupos a sus domicilios, mientras a los padres de familia que estos acompañen a los jovencitos a la entrada y salida de los planteles.