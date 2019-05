Registra Cosío déficit de al menos 30 policías municipales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se queja el alcalde de Cosío Juan Manuel Villalpando Adame de la falta de elementos en la policía municipal, donde se tiene un déficit de por los menos 30 oficiales más.

En estos momentos se cuenta con una plantilla de apenas 30 agentes en servicio, para una población de 16 mil 500 habitantes, y aunque se han abierto convocatorias para reclutar al menos ese deficit del 50% que se tiene, las personas o no responden o no pasan los exámenes requeridos.

-¿Ósea, si acuden a buscar trabajo de policía y no pasan los exámenes o más por falta de interés?

-Suceden las dos cosas lamentablemente, los que se acercan le falta algún requisito, no tienen el físico o ya llegando a los exámenes reprueban los de confianza y pues van para atrás, y por otra parte hemos hecho convocatorias pero nada más preguntan, quizá se les haga muy bajo el salario o por los riesgos de la profesión deciden no ingresar.

El edil se propuso durante su trienio alcanzar al menos 60 elementos policiacos en activo, aunque reconoce que ha sido complicado por lo ya expuesto, por lo que pensar en 200 que es lo que marcan los estándares internacionales para tener una mayor cobertura en seguridad entre el número de habitantes, se ve como una misión imposible .