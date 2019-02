Registra Calvillo 34º

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aunque la temporada invernal oficialmente aún no concluye, las altas temperaturas se han adelantado, en el estado, donde tan solo este fin de semana el municipio de Calvillo alcanzó los 34 grados de temperatura, mientras en el municipio capital los termómetros registraron máximas de 32 grados.

El Delegado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Octavio Cárdenas Denham, precisó que a dichos valores se les agrega un centígrado más de sensación térmica a la intemperie, por lo que en el caso de Calvillo se pudieron alcanzar los 35 grados.

Cuestionado sobre si en lo particular este año 2019 se advierte como calurosos, el encargado de la dependencia federal manifestó que aún no se pueden adelantar vísperas al continuar dentro del invierno, donde enero no fue tan frío como se pronosticaba, pidiendo esperar un poco más para ver si se consolida un año caluroso.

Advirtió que para esta semana se esperan valores altos entre los 28 a 32 grados como máximas y para el próximo fin de semana disminuirían un poco, refiriéndose a valores entre 24 y 28 grados.

Las mínimas oscilarán entre los 6 y los 10 grados centígrados por las mañanas, sin que se avizoren lluvias en los próximos días, registrándose una probabilidad del 0%, concluyó.