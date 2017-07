Refuerza Gob-Ags lazos de empresas locales con empresarios chinos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval y el embajador de la República Popular China en México, Xiaoqi Qui, encabezaron el encuentro empresarial China – Aguascalientes para fortalecer vínculos comerciales y culturales, como parte de la estrategia de la administración estatal para acercar empresarios locales con inversionistas chinos, a fin de que se integren a la dinámica económica del estado.

“Aguascalientes es un estado con un sólido y constante crecimiento económico, su ubicación geográfica privilegiada permite la conectividad con los principales puertos marítimos, cuenta con una red carretera que nos comunica fácilmente con todo el país; pero también el factor humano, que es el más importante, la calidad y calidez de la gente. Tenemos una fuerza laboral comprometida, capacitada, y con alto nivel académico”, refirió el Jefe del Ejecutivo.

Orozco Sandoval expresó que Aguascalientes forma parte de la zona del bajío, cuya inercia de crecimiento es superior al 10 por ciento, una de las más altas del país, lo que posiciona a nuestro estado como uno de los mejores destinos para invertir.

“Hacer sinergia con empresarios de Aguascalientes y China, nos permitirá demostrar que tenemos las condiciones y potencial del máximo aprovechamiento de las inversiones, y que también nuestros empresarios tienen la fuerza para aprovechar y trabajar en el gran mercado chino”, precisó el Mandatario Estatal.

Destacó que en el estado existe una diversificación económica, que va más allá del sector automotriz, y que cuenta con la infraestructura pertinente para la operación de todo tipo de empresas y negocios a través de 11 parques industriales, enfatizando que se proyectan dos nuevos desarrollos de este tipo, en los que no sólo interviene capital público, sino también privado.

Otros aspectos que resaltó el gobernador del Estado, fueron la paz social y el buen clima laboral que prevalece en Aguascalientes, como parte de las relaciones sólidas entre el gobierno, el empresariado y las bases trabajadoras a través de sus sindicatos, lo que ha dado como resultado 50 años sin huelgas, lo que asegura tranquilidad y productividad para los inversionistas.

Orozco Sandoval resaltó la capacitación permanente del capital humano y las acciones en materia educativa, como los modelos duales en los que los estudiantes fortalecen y practican lo aprendido en las aulas, el sistema bilingüe e impulso de adquisición de una tercera o cuarta lengua como alemán, japonés o chino.

Agregó que este momento brinda una oportunidad histórica por la apertura comercial de Europa y China, que puede concretar el aprovechamiento de otros aspectos como intercambios en materia educativa y cultural.

En su intervención, Xiaoqi Qui, declaró que China y México son países importantes en el mapa mundial, con economías emergentes, que en el caso del país asiático se posiciona ya como la segunda economía del mundo, mientras que nuestro país juega un papel estratégico al estar dentro de las primeras 15 potencias económicas más importantes.

“En los últimos años, hemos encontrado grandes potencialidades para nuestra cooperación, porque yo creo que en eso lo más importante es la voluntad política que tienen los máximos dirigentes de China y de México; Aguascalientes cuenta con un crecimiento rápido y con grandes potencialidades para la cooperación, por lo que debemos tener cada vez un mayor acercamiento entre nosotros”, aseguró el diplomático.

Expresó la voluntad política de trabajar, de contribuir a este acercamiento, y enfatizando que este encuentro empresarial y político entre ambas partes es un paso firme y decidido en las relaciones bilaterales.

“Coincidimos con la dirección y rumbo que ha trazado el gobernador; en el diseño de los nuevos programas para el desarrollo con visión de futuro, usted puede contar con nuestra cooperación, con una voluntad política muy firme para trabajar junto con ustedes”, concluyó Xiaoqi Qui.

El mandatario estatal y el diplomático chino se reunieron por primera vez en Aguascalientes hace tres meses, a fin de establecer un primer contacto y acordar una agenda de trabajo conjunta, de la que se desprende esta segunda reunión en la que participaron funcionarios de la administración estatal, junto con empresarios aguascalentenses y chinos.

Durante el encuentro, participaron directivos de empresas chinas establecidas en México como Industrial and Commercial Bank of China México S.A.; Sinohydro México; Huawei Technologies de México, S.A. de C.V.; Hofusan Real Estate, S.A.P.I de C.V.; Sany America Inc.; Xin Tian México S.A de C.V.; Cosco Shipping Lines México S. de R.L. de C.V.; Baosteel America Inc.; China Gezhouba Group Company Limited México S. de R.L. de C.V.; North American México Office; Yapp México Automotive Systems S. de R.L. de C.V.; Hytera Communications Corp; Beijing GS Technology Co., entre otras.

Por parte de Aguascalientes, asistieron directivos de empresas del sector agroindustrial y otros ramos como Industrias DMU; Maindsteel; Mahema; Viltek; Centro Herramental de Aguascalientes; UGASA; F-Díaz; Santa Elena; Hacienda de Letras y Hermes Honey, junto con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alberto Aldape Barrios y de la Secretaría de Desarrollo Ruural y Agroempresarial, Manuel Alejandro González Martínez.