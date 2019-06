Refrenda Iván Sánchez Nájera su compromiso con la sociedad civil y la agenda ciudadana

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Refrenda Iván Sánchez Nájera su compromiso con la sociedad civil organizada y la militancia en general sobre la agenda generada durante la campaña electoral, toda vez que desde el Partido de la Revolución Democrática se trabajará arduamente para concretar los proyectos que la ciudad necesita.

En conferencia de prensa posterior a la jornada electoral de este 2 de junio, el abanderado perredista reconoció que los resultados no favorecieron para que llegara a la presidencia municipal de Aguascalientes, sin embargo, se logró posicionar al partido en tercer lugar con el 8% de la votación, “nos sentimos orgullosos de tener el respaldo de un voto libre e informado, trabajamos fuertemente con la sociedad civil, con proyectos que la población necesita más allá de la pirotecnia electoral”.

Esto refrenda su compromiso con el proyecto creado con apoyo de las asociaciones, activistas y expertos en diferentes áreas, en las que no se había trabajado por considerarlas de minoría, como los derechos humanos, la diversidad sexual, el combate a la corrupción, la lucha contra las violencias de género y la paridad, las personas con alguna discapacidad, el medio ambiente y la sustentabilidad, la protección animal, entre otros más. “Nuestro proyecto no se acabó con el 2 de junio, el verdadero trabajo comienza hoy porque tenemos que reflejar que sí son propuestas que le hacen falta a la ciudad, porque Aguascalientes se merece una política de altura”.

Iván Sánchez Nájera reiteró que el proyecto apostó por atender las necesidades de la población, es por ello que dijo sentirse satisfecho y contento de haber logrado el voto libre y consciente, “esto nos da un impulso para seguir defendiendo nuestros proyectos en conjunto con los jóvenes, las mujeres, los activistas, la academia, todas las personas que día a día luchan por un mejor entorno”.

Finalmente agradeció al partido y a todo el equipo que durante este proceso lo acompañó confiados de que la mejor manera de abonar a la democracia era apostándole a las luchas sociales, a los sectores más vulnerables, así como al voto razonado.