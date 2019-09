Reformas a Ley de Asistencia Social no son equivalente a “cartilla moral” en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Niega el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz que las adiciones y reformas aprobadas por el Congreso de Aguascalientes a la Ley de Asistencia Social del Estado sean un equivalente a la “cartilla moral” que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador o que pretenda dictar línea sobre los valores al interior de las familias.

-¿Hay ya quien la compara con la “cartilla moral” del presidente?

Yo creo que estás declaraciones y aseveraciones que se han hecho sobre estas son solo para ganar notoriedad, ósea (…), no dan argumentos de fondo contra la iniciativa y ante la falta de argumentos se buscan calificativos”.

Puntualizó que el tema de los valores seguirán siendo un tema exclusivamente de las familias, sin que se trastoque esta responsabilidad particular.

Explicó que el verdadero fin de estas reformas es la de fortalecer el tema de la familia como centro de la sociedad y el establecimiento de las políticas públicas para su defensa y promoción, mediante mecanismos como el establecimiento de un instituto o secretaría que atienda directamente el tema de las familias.

-¿Hay quien dice que con esto se pierde el estado laico?

-No, no tiene nada que ver, yo creo que están buscándole tres pies al gato, aquí es un órgano que va a defender a la familia desde el punto de vista de una responsabilidad constitucional que tenemos a nivel federal y estatal.

-¿Qué decirles a los diputados que dicen que es anticonstitucional?

-La mayoría la votaron, y si alguno tiene otra cosa que presente el recurso de inconstitucionalidad.