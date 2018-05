Reforma educativa tiene leyes mal redactadas: Panal

Gilberto Valadéz

Aguascalientes, Ags.- Hay leyes de la reforma educativa que no están bien sustentadas, consideró el diputado local del Partido Nueva Alianza, Arturo Fernández Estrada, quien descartó que tenga que echarse abajo todo el documento.

“Falta revisar la reforma porque algunas leyes secundarias están mal redactadas. Tienen que modificarse para que el maestro no se sienta lastimado y de que lo van a despedir”, argumentó.

El legislador panalista cuestionó que se amenace a los docentes en el sentido de que pueden ser despedidos, a pesar de que cuenten con una experiencia de más de 20 años en las aulas.

“Lo que lástima a los maestros es que les pongan el yugo de que serán despedidos. Sí deben ser evaluados, que se actualicen, pero que no sean amenazados”.

Fernández Estrada lamentó que el tema se haya visto manoseado en la actual campaña electoral, donde los diferentes candidatos a puestos de elección han tenido posiciones encontradas en torno al documento.

“La gente tener memoria y ver qué partidos son los que la aprobaron y le dieron más énfasis y pidieron más revisión. Hoy el electorado está confundido en quienes dicen que la quiten, que no la quiten. Yo estoy de acuerdo en que deben de revisarse”, ahondó.

– ¿Andrés Manuel López Obrador se equivoca al decir que se quite la reforma?

– De los temas presidenciales no me meto, yo lo que sí digo es revisar las leyes secundarias y lo que hace daño a los maestros es decir que los van a correr. Yo en eso no estoy de acuerdo, lo digo como docente y como diputado.

La reforma educativa fue aprobada a finales de 2012.