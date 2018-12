Redes sociales, primer gancho para trata de personas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Redes sociales serían principal gancho de bandas de trata de personas, consideró la diputada Irma Guillén Bermúdez, presidenta de la comisión contra la trata en el Poder Legislativo local.

“Yo digo que sí, pues las redes las ocupan mucho. En Internet debemos de tener mucho cuidado los papás con las redes sociales. Más con los niños y niñas, pero todos. También las jovencitas”, comentó la representante del Partido Encuentro Social.

Al respecto, Guillén Bermúdez ejemplificó en el caso confirmado de una jovencita de Aguascalientes, mayor de edad, quien fue contactada por redes sociales para ofrecerle carrera profesional.

“Que se iba ir como modelo, la contactaron por internet. Le compraron su boleto y ella fue para viajar a rumbo a Panamá pero cuando iba resulta que no, que la querían mandar a Venezuela y ella se dio cuenta y no se va”, abundó.

– ¿La querían para ejercer la prostitución?

– No sabemos, pero nosotros creemos que sí porque cuando ella vio que no era realidad entonces ya se fue al consulado y contactó a sus familiares.

La presidenta de la comisión notificó que se está integrando un comité interinstitucional donde habrá participación de organismos estatales, municipales, además del Congreso.