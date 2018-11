Recuperan agentes ministeriales vehículos con reporte de robo

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-El Grupo de Agentes Investigadores de Localización de Vehículos adscritos a la Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado, durante la última semana de octubre y la primera de noviembre, lograron recuperar un total de 14 unidades de motor, mismas que fueron reportadas a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos.

Los operativos y trabajos de inteligencia realizados por los Policías Ministeriales en diferentes fraccionamientos, colonias y calles de la Ciudad Capital, así como en los Municipios, Comunidades y Ejidos del interior, continúan dando resultados satisfactorios. En esta ocasión, el Grupo de Localización de Vehículos recuperaron 9 automotores que contaban con reporte de robo, mismos que a continuación se dan a conocer:

· Vehículo de la marca Chevrolet, tipo Pick up, modelo 1990, con placas de circulación AE71452 del Estado de Aguascalientes y localizado en el Ejido Coyotes

· Vehículo de la marca Nissan, tipo pick up, modelo 1986, con placas de circulación ZH81946 de Zacatecas y localizado en Fracc. Canteras de Javier

· Vehículo de la marca Honda, tipo Civic, modelo 1997, con placas de circulación AFG4325 del Estado de Aguascalientes, localizado en Fracc. Unión Ganadera

· Vehículo de la marca Chevrolet, tipo Cheyenne, modelo 2004, con placas de circulación HH5893A del Estado de Hidalgo y localizado en la Col. Fátima

· Vehículo de la marca Nissan, tipo Pick up, modelo 1987, sin placas de circulación, localizado en la Comunidad de Guadalupe de Atlas, Asientos

· Vehículo de la marca Ford, tipo Fiesta, modelo 2003, sin placas de circulación, localizado en la Comunidad J. Macario Gómez

· Vehículo de la marca V.W, tipo Jetta, modelo 1994, sin placas de circulación y localizado en Ejido Coyotes

· Vehículo de la marca Oldsmobile, tipo Bravada, modelo 1999, con placas de circulación JFZ2991, del Estado de Jalisco y localizado en el Fracc. Solidaridad IV

· Vehículo de la marca Chevrolet, tipo Chevy, modelo 2000, sin placas de circulación y localizado en Ejido Coyotes

Por otra parte y con la finalidad de evitar la clonación de vehículos en la Entidad, los Agentes Ministeriales aseguraron 4 automotores que contaban con alteraciones en sus números de serie y confidenciales; mismos que a continuación se dan a conocer:

· Vehículo de la marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2013, con placas de circulación MZC5643, del Estado de México y localizado en la Col. Insurgentes

· Vehículo de la marca V.W., tipo Jetta, modelo 2004, sin placas de circulación y localizado en la Col. Insurgentes

· Vehículo de la marca Italika, tipo motocicleta, con placas de circulación Y54WE del Estado de Aguascalientes y localizado en la Comunidad de Guadalupe de Atlas, Asientos

· Motocicleta, sin placas de circulación y localizada en la Comunidad de Guadalupe de Atlas, Asientos

· Vehículo de la marca Italika, tipo motocicleta, sin placas de circulación y localizado en la Comunidad de Guadalupe de Atlas, Asientos

Los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, los automotores que contaban con reporte de robo serán entregados a sus respectivos dueños, una vez que presenten los documentos correspondientes para la acreditación de propiedad.