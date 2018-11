Recupera Policía Ministerial 12 automotores con reporte de robo

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-Como resultado de los operativos que de manera permanente llevan a cabo los Agentes Investigadores del Grupo de Localización de Vehículos adscritos a la Comisaría General de la Policía Ministerial al cargo del Comisario René Carrillo, en la Ciudad Capital y Municipios del interior, se recuperaron 12 automotores, 7 de ellos ubicados en un predio de la localidad de Jesús María, mismos que a través de una orden de cateo fueron asegurados y puestos a disposición del AMP de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos.

Dentro del primer informe presentado, derivado de la detención y puesta a disposición de una persona dedicada al robo de vehículos, los Agentes Ministeriales a través de una orden de cateo que solicitó el Representante Social al Juez de Control y Juicio Oral, aseguraron 7 automotores en un lote de la comunidad de Las Liebres, Chicahuales II perteneciente al municipio de Jesús María; al momento de su revisión los Policías Investigadores observaron que contaban con alteraciones en sus números de serie.

Al interior del inmueble los Agentes del Grupo de Localización de Vehículos, aseguraron los siguientes automotores:

· V.W, tipo Golf, color blanco, modelo 1987, con placas de circulación ADX-8973 del Estado de Aguascalientes

· V.W, tipo Derby, color gris, modelo 2009, no cuenta con placas de circulación

· V.W, tipo Jetta, color negro, modelo 1987 y sin placas de circulación

· V.W, tipo Sedán, color rojo, modelo 1974, no cuenta con láminas de circulación

· Nissan, tipo Tsuru, color rojo, sin modelo y sin láminas de circulación

· Nissan, tipo Tsuru, color gris, sin modelo y sin placas

· Nissan, tipo Tsuru, color blanco, sin modelo y no cuenta con láminas de circulación

El inmueble permanece a resguardo de la Fiscalía General del Estado para los fines legales que se determinen.

Mientras tanto, otro grupo de Policías Ministeriales de Localización de Vehículos llevaron a cabo la recuperación de 5 automóviles; lo anterior como parte de los resultados de los operativos encaminados a la recuperación de unidades de motor reportados ante la Fiscalía General del Estado.

· Ford, tipo Topaz, color azul, modelo 1993, sin placas de circulación, ubicado en la Col. Insurgentes, mismo que fue asegurado por contar con alteraciones en sus números de serie

· V.W, tipo Caribe, color rojo, modelo 1980, sin placas, ubicado en el fraccionamiento Villa Bonita, mismo que contaba con alteraciones

· Yamaha, motocicleta, color negro, sin placas y sin modelo, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, la cual presentaba alteraciones en sus números confidenciales

· Ford, tipo Pick up, color rojo, modelo 1980, sin placas, localizado en el fraccionamiento Puertecito de la Virgen, asegurado por contar con reporte de robo

· Chevrolet, tipo Corsa, color blanco, modelo 2002, sin placas de circulación, localizado en el fraccionamiento Puertecito de la Virgen y fue puesto a disposición del AMP por contar con reporte de robo

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de salvaguardar los intereses de la ciudadanía a través de los trabajos de inteligencia por parte de los Policías Ministeriales y de la correcta integración de carpetas de investigación que se lleven a cabo en la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos.