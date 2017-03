Rectora de la UTR pidió a maestros votar a favor de Lorena Mtz.

Rocío Gutiérrez/Radio BI

Aguascalientes, Ags.- Revelan audios de la actual rectora de la Universidad Tecnológica el Retoño, Elva Patricia Saracho Martínez pidiendo a maestros de la institución el voto a favor de la entonces candidata a la gubernatura de Aguascalientes Lorena Martínez en las pasadas campañas electorales.

Un correo recibido por la redacción de noticieros Radiogrupo con el asunto: “Funcionarios activos priístas”, en donde se adjunta el material y refiere lo siguiente:

“En el audio se puede escuchar a la rectora de la UTR un viernes antes de las elecciones pasadas pidiendo el voto de todos los maestros hacia Lorena Martínez. La rectora acaba de ser ratificada junto con sus seguidores como la directora académica y personal administrativo como los jefes de departamento siendo que siempre estuvieron en contra del PAN.

Entendiéndose el temor a represalias espero el anonimato, sin embargo para mayor protección este correo es temporal por lo que se cerrará la cuenta. Ojalá realmente hagan algo ya que están teniendo en unas condiciones muy malas a maestros que no son “amigos” y alumnos de la institución, Lo que dan a conocer en los medios es algo muy distinto a la situación que se vive”.

Aquí un fragmento del audio mencionado:

“… algunas personas en la campaña de la licenciada Lorena, sin embargo yo quise no solamente reunirme con un grupo pequeño, sino lo quise abrir con todo el personal, la primera es porque para mi como titular de esta universidad es importante promover con ustedes que vayan a votar y la otra es reiterarles nuevamente la invitación de hacerlo nuevamente que por esto por diferentes situaciones aunque no voy a entrar con detalles pero es lo mejor. Me habían pedido que empezaran a pasar a los salones para que les dieran esta información de forma inmediata a los alumnos, no solamente a ustedes por la confianza que yo les tengo y por el equipo que hemos hecho y porque yo tengo la seguridad de que las propuestas que están dando a través de su campaña son propuestas que yo considero que benefician a esta intitución y a la salud…”

Radio BI dio a conocer el audio a la Rectora de la UTR antes de su publicación, sin embargo Patricia Saracho prefirió no dar su postura al respecto tras referir que por su memoria, no recuerda el episodio.

Por lo pronto su periodo como rectora concluye el próximo 15 de junio con posibilidad de reelección a excepción de que el Gobernador del Estado Martín Orozco decidiera su destitución.