Reconocen incursiones de delincuentes a Ags, aunque desarmados

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de descartar que existan cárteles de la droga operando en Aguascalientes, el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz no descartó el ingreso de delincuentes al estado, aunque desarmados.

-¿Está descartado que existan cárteles de la droga?

-Establecidos si; lo que que no podemos descartar es que siendo vecinos con Loreto, La Chona, Teocaltiche tengan a veces la posibilidad de ingresar, inclusive a veces sin armas y luego aquí tener algún tipo de respaldo mediante amistades.

Presumió que se cuenta con un sistema de monitoreo para detectar si existieran signos de la operación de que algún cártel de la droga, y en estos momentos no existe ningún tipo de indicio de que así suceda.

Según el funcionario, el blindaje en las fronteras no está relajado donde mantienen de manera permanente un operativo en los límites con Jalisco y Zacatecas, principalmente en la zona norte en los límites con Loreto que es un punto rojo por los niveles de delincuencia.

La policía estatal es la encargada del reforzamiento de la seguridad en Asientos para evitar que miembros del crimen organizado ingresen a este territorio, donde reconoce que la corporación municipal del lugar no tiene el número de elementos, ni de unidades para hacer frente a un problema mayor y es por ello que se les está apoyando en la zona.