Reconocen denuncia contra titular de Protección Civil Municipal por presunto acoso

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Jaime Beltrán Martínez, secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, reconoció que ya existe una denuncia en torno a supuestos acoso sexual al interior de la coordinación de Protección Civil del municipio capital, concretamente en el área de Bomberos.

Aunque aclaró que personalmente no se le ha hecho llegar alguna de estas querellas, ofreció darle seguimiento a las acusaciones y esclarecer cuál de las dos partes estarían en la razón.

“No me han hecho del conocimiento de estas situaciones. Entiendo que por ahí había alguna especie de denuncia en el órgano interno de control y será éste quien vea el tema. Por lo delicado de la naturaleza, el órgano interno mantiene la secrecía como ocurre en este tipo de asuntos”, declaró Beltrán en entrevista.

– ¿No te ha llegado información?

– De manera formal no. Insisto que hay una denuncia en el órgano interno de control y en aras de no contaminar el tema y no entorpecer el trabajo, estaremos en espera de lo que determine el propio órgano interno de control.

– De proceder, ¿no se protegerá a nadie?

– No, por lo mismo hemos sido respetuosos del trabajo y una vez que ellos emitan una resolución del tema se hará cumplir. Sea sancionatoria o absolutoria, como ellos dentro de sus facultades pueden determinar hasta qué nivel aplicar una sanción.

En días pasados, a través de redes sociales, se generaron denuncias en torno a presuntos casos de acoso sexual en el área de Bomberos, además de presunto maltrato en la coordinación de Protección Civil de la presidencia municipal de extracción panista.