Reconoce rector “año de apuros para la UAA”

Gilberto Valadez

* Avelar González rinde primer informe. Habla de nuevos proyectos, ajustes y las negociaciones sindicales

Aguascalientes, Ags.- Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), presentó su primer informe de actividades al frente de la máxima casa de estudios en donde adelantó planes de crecimiento en torno a la oferta educativa.

“Hay planes en posgrados y de pregrado. Vamos a tener uno de posgrado nuevo, algunas especialidades médicas nuevas, pero el compromiso más fuerte es una licenciatura, que en este caso son cuatro a cinco años y el impacto presupuestal es mayor, por lo cual debemos de ser prudentes”, resaltó.

Entrevistado luego de rendir su informe ante la comunidad universitaria, el rector no quiso adelantar cuál sería el perfil enfocado hacia la nueva licenciatura que tendrá la de la UAA.

– ¿En que sería esta licenciatura?

– No quiero adelantar.

Reducir en lo que se pueda

Sin embargo, Avelar González reconoció que 2018 será un año complicado para la Universidad de Aguascalientes en cuanto a la situación económica, debido al presupuesto autorizado para la institución.

– ¿El presupuesto para este año le da para caminar tranquila a la UAA o con apuros?

– Por ahora, con apuros. Pero hay que continuar con las gestiones y con los esfuerzos de eficiencia en nuestro gasto.

– ¿Van a reducir gastos en qué?

– En lo que se pueda sin afectar lo sustancial. De hecho tenemos una ley de racionalidad que nos dice por dónde empezar y una de ellas es comunicaciones, celulares…

– ¿Ajuste en los salarios a la baja?

– No, olvídese. Andamos apurados, es un año apurado presupuestamente.

Confianza en evitar huelga

El año también comienza con el tradicional estira y afloja entre rectoría con sus dos brazos gremiales, siendo estos El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (STUAA) y la Asociación de Catedráticos e Investigadores (ACIUAA). El rector aseguró que las negociaciones van caminando.

“Hay avances. Yo tengo la plena confianza de que vamos a llegar a un buen arreglo, equilibrado en beneficio de nuestros trabajadores sindicalizados, de nuestros académicos pero que sea viable financieramente para la institución”, subrayó.

– ¿Descartada la huelga?

– Yo creo que sí.

– ¿Hay plazo para resolver?

– El primer emplazamiento con el STUAA, si no me equivoco, vence el día 15. Con el de la ACIUAA tenemos dos a tres semanas más, no tengo presente la fecha.

El gremio de la ACIUAA había pedido un aumento salarial al menos 15 por ciento, lo que Francisco Avelar consideró “inviable”.

“Los compañeros lo saben, pero entiendo es un planteamiento que hicieron. Pero todos estamos conscientes que un incremento de ese tamaño no lo resistiría las finanzas de la Universidad”, finalizó.