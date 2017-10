Reconoce MuniAgs valentía del torero Arturo Macías “El Cejas”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Presidencia Municipal valora y apoya el talento de los toreros de Aguascalientes, quienes de manera desinteresada sumaron esfuerzos y voluntades en beneficio de las familias damnificadas por los sismos registrados durante el mes de septiembre, al participar en la corrida benéfica que se organizó en torno al 442 Aniversario de Aguascalientes.

Así lo manifestó la alcaldesa Tere Jiménez, al encabezar la rueda de prensa en la que se dieron a conocer las condiciones de salud del Matador de Toros Arturo Macías, tras el percance que sufriera al lidiar a “Solidario”, el primer astado de su lote.

La Presidenta Municipal destacó que la suma de voluntades permite conseguir grandes objetivos, por lo que desde principios de octubre se trabajó de la mano de la empresa y los Matadores de Toros para contribuir con la causa:

“Cuando surgió esta iniciativa de los toreros aguascalentenses para apoyar a quienes perdieron su patrimonio, no dudamos en sumarnos. Quiero agradecer a todos y cada uno de ellos porque sin la suma de todos estos talentos, de todos estos esfuerzos, no hubiera sido posible realizar un festejo taurino tan emotivo como el que vivimos esa tarde y que quedará grabado en la memoria y en el corazón de los presentes”.

Tere Jiménez agradeció a todos los que hicieron posible el evento, y en particular reconoció el valor y compromiso demostrado por Arturo Macías quien aun luego de haber sufrido una grave cornada, continuó la lidia dando muestra de su valor, fuerza y voluntad.

“En Aguascalientes hay hombres que entregan el corazón en lo que hacen; ese día cuando salió Arturo herido al ruedo, a mí me daba la impresión que tenía ese gran compromiso con su tierra: su corazón estaba ahí, haciendo lo que realmente le apasiona, lo que es su vida. Todos estábamos sorprendidos de tu valentía y sabíamos que eres un hidrocálido bien nacido y te agradecemos mucho que siempre lo hagas con el corazón, que siempre estés dispuesto a que salga Aguascalientes adelante; ese día no solo demostraste de qué estamos hechos, sino también de qué están hechos los toreros”.

El Médico de Plaza, Dr. David Martínez, dio a conocer que a pesar de lo aparatoso y delicado del percance, el pitón no ocasionó ninguna lesión venosa ni traqueal importante, de manera que aunque la cornada puso en riesgo su vida, tras haber recibido la atención oportuna y el tratamiento adecuado, actualmente el Matador de Toros se encuentra en buen estado de salud y está preparado para regresar a los ruedos.

“Afortunadamente aquí el toro no lesionó alguna estructura y eso le permitió a Arturo estar consciente en todo momento y no verse mermado en sus facultades. Nosotros le decíamos que no saliera y él dijo que sí va a salir, se levantó, pero lo pusimos otra vez en la camilla y cerramos la herida; estuvimos con él aproximadamente una hora u hora y media para ver cuál era la evolución y afortunadamente no presentó ninguna alteración. Incluso lo pusimos a hacer ejercicio dentro de la enfermería para ver cuál era su estado y Arturo no tenía ninguna alteración, se suturó y entonces él decidió salir nuevamente”.

El Matador de Toros, Arturo Macías reconoció que, aunque en todo momento la indicación médica fue que detuviera su participación, su compromiso con la afición, su deseo de triunfar y el coraje que siempre le han caracterizado al momento de la lidia, lo llamaron a regresar una y otra vez al ruedo para enfrentar al toro.

“Una vez mi buen amigo Paco Ureña me dijo que los toros le hablaban con los ojos. Este 21 de octubre llegó un toro, de nombre “Solidario” que al verme a los ojos me preguntó: ¿qué estás dispuesto a darle al toreo? Esa pregunta que yo me hago siempre en la soledad (…) A pesar de estar herido tenía la necesidad interna y espiritual de verlo a los ojos para responderle ¡hasta el último aliento! Y esa pregunta va a quedar herrada a fuego en mi garganta como tu hierro y me la recordará siempre en el espejo… y su reflejo no vino más que a reforzar mis convicciones toreras, mis valores humanos y seguir luchando por mis sueños y mi verdad. Gracias “Solidario” por enseñarme a comprender tu mirada”.

Finalmente, el Gerente de Espectáculos Taurinos de México (ETMSA), Juan Carlos López de los Reyes, señaló que desde que se generó el proyecto se dio la coordinación y el trabajo en conjunto para la realización de este evento, primero en su tipo y que ha marcado pauta al ser el primer festejo taurino en beneficio de los damnificados.

“Recalcar que en todo momento la Presidencia Municipal se sumó a este evento benéfico, y decididamente nos pusimos a trabajar en conjunto para realizar un magno evento. El festejo ha cumplido las expectativas y, en breve, estaremos dando a conocer puntualmente los detalles y resultados de todos estos fondos que tienen un objetivo tan importante”.