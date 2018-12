Reconoce MOS figura de Aldo Ruíz en el Gobierno Federal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El gobernador del estado, el panista Martín Orozco reconoció la figura de Aldo Ruíz como Coordinador de los Programas Federales en la entidad, luego de reunión en Palacio de Gobierno entre ambos personajes.

Orozco Sandoval reveló que fue una rápida reunión de no más de 15 minutos con el ahora ex dirigente de Morena, donde aseguró que no se trataron temas específicos como el del presupuesto o de seguridad que se irán desdoblando en los siguientes días.

Incluso, se refirió a un acuerdo para no instalar el Consejo del Grupo de Coordinación en Seguridad tras detalles maque surgieron y que pretenden primero que queden bien establecidos por el Gobierno Federal entrante.

Habló de que este martes se realizará la primera reunión de la CONAGO ya con el nuevo Presidente Andrés Manuel López Obrador con quien buscarán todos los gobernadores dejar bien establecidos los lineamientos en materia de seguridad.

-¿Gobernador hablaba del tema de seguridad, pero aceptarán alguna imposición en la materia o tratarían de negociar?

-Vamos a hablar, vamos a platicar, no podemos adelantarnos a nada, primero queremos plantearle mañana las inquietudes en este tema y estos se resuelvan directamente con el.

Sobre la mesa en esta reunión los gobernadores panistas plantearán los temas de seguridad en primer lugar y educación, donde también hay detalles en materia de que se pretende restarle funciones a los estados en la materia, donde se dijo que es más un convencido de fortalecer los temas de estado o municipalistas.

De igual forma, Orozco Sandoval se refirió al mensaje en la toma de protesta de López Obrador, donde indica que lo ve conciliador y donde el tema es el de empezar a trabajar de forma coordinada.

Así mismo, reconoce que muestra de esta conciliación ven positivo que se haya tomado la decisión de seguir trabajando en el aeropuerto a Texcoco donde no se puede tirar tanta inversión en una obra tan necesaria y esperando en que se construya finalmente en este punto.

En contrario, se quedaron con las ganas de escuchar el planteamiento de la relación con el poder judicial y con los gobernadores, finalizó.