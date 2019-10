Reconoce Martínez 70 elementos policiales de Municipio Aguascalientes sin certificación

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Elementos sin certificación serán dados de baja de no aprobar sus evaluaciones, afirmó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del municipio capitalino, quien reconoció que más de medio centenar de policías carecen de la misma.

“Son 70 elementos de 1450 operativos que por alguna situación no han pasado sus procesos de evaluación y confianza y los que no logren acreditar, se iniciará su proceso para su separación”, indicó.

Martínez Romo agregó que los policías con certificación en veremos no representa una falta de confianza, sino que puede originarse a diversas causas para no obtener su validación.

“Pueden ser varias cosas que en su momento su certificación no puede ser validada. Situaciones de peso, el tema médico. Pero de esos 70 elementos sigo con su proceso para que se puedan validar”, resaltó.

– ¿De qué niveles?

– Hay de todas las jerarquías.

En días pasados, volvieron los cuestionamientos de funcionarios de gobierno hacia la labor de la policía municipal. Incluso críticas de parte del gobernador Martín Orozco, quien objetó la confiabilidad de los mismos policías.

Al respecto, el titular de la dependencia rechazó enfrentamientos con el Ejecutivo. “La instrucción es seguir trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, de acuerdo a las necesidades que se den”.

Cabe mencionar que Orozco se reunió con la alcaldesa Teresa Jiménez en donde se abordó el tema de inseguridad.