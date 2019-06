Reconoce Martínez 35 investigaciones contra policías municipales.

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento capital, se dijo abierto para indagación en torno a los elementos de su dependencia.

“Soy el más interesado en que esto se aclare. Hemos venido haciendo la limpia”, señaló.

Lo anterior luego que en días pasados, la Secretaría de Gobierno del estado mencionó una presunta complicidad entre policías de corporaciones municipales de la entidad con el crimen organizado.

“Me muestro respetuoso del dato que da el secretario (Enrique Morán) y tengo buena amistad con el señor. En lo particular estamos abiertos a cualquier investigación”, insistió Martínez Romo en entrevista colectiva.

– ¿Lo que le solicite la Fiscalía estará abierto?

– Así lo hemos hecho siempre en total apertura con ellos.

– ¿Hasta donde tope?

– Yo estoy abierto y tranquilo. Mi compromiso es con la ciudadanía de Aguascalientes y con la alcaldía propia.

– ¿Tiene casos identificados?

– Hay varios, no es hablar de uno solo. Hay elementos que en el ejercicio de sus funciones abusan de su autoridad, policías que ha sido objeto por el tema de despojo de pertenencia. Ahora hay elementos en proceso y dos de ellos que fueron presentados por un servidor ante la Fiscalía del Estado por extorsión y seguiré trabajando para limpiar la corporación.

– ¿Hay celos de trabajo con la corporación estatal?

– Yo más allá de hablar de un celo, creo que es una competencia sana que cada corporación realice su actividad propia.

– ¿Asuntos internos les ha reportado que hay investigaciones?

– Hay varias investigaciones, tendría ahora alrededor de 35 indagaciones abiertas. La semana pasada se dieron de baja a dos elementos más y seguiré con esa limpia.

– ¿Estas 35 investigaciones son por nexos?

– No puedo hablar de nexos. En el tema de nexos del narcotráfico no sería la autoridad. En todo caso la investigación le correspondería a otras autoridades.

– En la Secretaría de Gobierno decía que usted no tenía el control de la corporación y que había alguien más que la estaba manejando.

– Me muestro respetuoso y no sé en qué sentido lo refieran. El titular soy yo y debajo hay directores que toman decisiones que son consultadas cada semana. Ninguna persona está encima de mi mando.