Reconoce Jiménez demanda contra MuniAgs por parte de inversionistas de Plaza Outlet

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa capitalina Teresa Jiménez Esquivel reconoció la existencia de una demanda del grupo promotor de la Plaza Outlet en contra del Ayuntamiento de Aguascalientes, luego que la administración intentó frenar este proyecto que pretende edificarse en una zona ecológica.

“Es un tema donde ya se les habían dado todos los permisos y ahí sí llevamos de perder. Peleamos hasta las últimas circunstancias y nuestra gestión ha estado tratando de salvar ese proyecto para el municipio. Sin embargo, ya han estado terminando los temas judiciales, que ya está todo pagado, la Semarnat le había dado todos los permisos y ahora nos están demandando a nosotros por un daño que le hicimos al inversionista”, comentó en entrevista grupal.

Jiménez Esquivel señaló que el procedimiento legal se estará llevando de manera adecuada, con el objetivo de que no pegue en el Ayuntamiento. “Sin lastimar las finanzas del Municipio”, recalcó.

– ¿Por cuánto es la demanda?

– Eso ya posteriormente lo estaremos diciendo. Es un proceso que se está llevando a cabo y esperamos que el día de mañana no pierda el municipio.

La presidenta municipal panista reiteró que no fue un proyecto de su gestión. “Yo no di los permisos, yo clausuré el lugar, pero ellos legalmente ya tenían todo armado. Mejor es llegar acuerdos y ver qué van a hacer por Aguascalientes para recuperar los árboles que talaron”.

Plaza Outlet es un proyecto de empresarios de Monterrey para crear una plaza comercial al oriente de la ciudad, en una zona con más de un centenar de mezquites. No obstante, la iniciativa fue avalada en 2016 y contó con luz verde de la delegación de Semarnat, así como la anterior administración municipal que encabezó el también panista Antonio Martín del Campo.

El actual Ayuntamiento intentó frenar el proyecto a comienzos de 2017 cuando empezaba la tala de mezquites y colocó sellos de clausura. Para marzo del año pasado, Adrián Castillo Serna, Secretario de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, calculó que se habían derribado de 50 a 70 árboles.

El 4 de mayo del año pasado, la zona de mezquites registró un incendio que terminó por quemar los árboles derribados. No se aclararon las causas del siniestro.