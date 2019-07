Reconoce IMMA casos de violencia de hijos contra sus propias madres

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Comienzan a detectarse casos de violencia contra la mujer cometidos por sus propios hijos, lamentó Zayra Rosales Tirado, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA).

“Muy lamentablemente estas últimas noticias donde nos hemos encontrado con situaciones donde ahora no solo la pareja sentimental golpea a la mujer, sino que los propios hijos y era lo que les comentaba desde hace tiempo que era el ciclo de la violencia: el crecer con la violencia desde pequeños y los niños van viendo y lo van ejerciendo”, comentó en entrevista.

La titular de IMMA hizo hincapié en trabajar desde las escuelas con temas de no violencia, lo cual se continuará para el siguiente periodo, tras considerar que hubo resultados positivos en el pasado ciclo escolar.

– ¿Es recurrente?

– Apenas están comenzando estos casos, pero no queremos indicadores como los que tenemos contra la pareja, más bien queremos a que no suba ese indicador. A mí me ha llegado un caso, en la adolescencia.

Rosales Tirado aceptó que es más difícil que se den a conocer estos casos, luego que la propia madre no denuncia a su hijo y que en muchos son de menores de edad.