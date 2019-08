Reconoce González atraso en obras para relleno sanitario en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Claudio González Muñoz, secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento capital, reconoció atrasos en cuanto a los trabajos del nuevo relleno sanitario municipal.

“Vamos un poco atrasados. No vamos a salir en las fechas que teníamos estimadas y yo creo que se va a retrasar 30 días más, como para el 15 de septiembre”, indicó.

No obstante, el funcionario municipal descartó que ello pueda generar retrasos de la dependencia en torno a la recolección de basura en la ciudad.

“Esto no pone en riesgo la recolección. Hasta ahora no ha habido ningún problema en que se reciba la basura”, aclaró González Muñoz.

El secretario de Servicios Públicos calculó una inversión total de alrededor de 30 millones de pesos para este relleno sanitario, de los cuales 21 millones ya se ejercieron.