Reconoce GobAgs que se agravó el problema de desabasto de gasolinas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Reconoce el Gobierno del Estado de Aguascalientes que a partir del jueves y viernes se agravó el problema del desabasto de gasolinas, donde el estatus sigue siendo de un abastecimiento parcial.

El Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, apuntó que le notificaron de la llegada de 220 mil litros de gasolina para el estado, así como certificaron la salida de un número importante de pipas hacia el vecino estado de San Luis Potosí para abastecerse, luego del ofrecimiento de que llegaría más de un millón y medio de litros a esta entidad.

Así mismo, reconoció la existencia de conflictos entre los conductores que están llegando a las estaciones de servicio por no respetar el lugar, donde afortunadamente, según el funcionario no ha pasado más allá de los insultos.

Se ha dado la instrucción al Secretario de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza de que coordine los operativos necesarios para apoyar con elementos de la policía estatal y municipales a las estaciones de servicio para evitar conatos de riña, así como a tránsito municipal que haga lo propio con el fin de prevenir accidentes por las largas filas de unidades que se están presentando para cargar combustible.

Lamentó las molestias que esto ha ocasionado a la población, aunque aclaró que el problema es ocasionado por una paraestatal que es PEMEX, donde el estado no asumirá una responsabilidad de algo que compete a la federación, aunque se ha sido solidario invitando a la población de Aguascalientes a la paciencia y a la prudencia, donde afortunadamente hasta ahora se puede considerar que hay un saldo blanco.