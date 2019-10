Reconoce Gallegos que faltan policías en San Francisco de los Romo, Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay suficiente número de policías para el municipio conurbado de San Francisco de los Romo, aceptó la diputada del PRI, Margarita Gallegos Soto, representante popular por ese distrito.

“Como en San Francisco de los Romo, como en todo el estado, es insuficiente la plantilla de oficiales de las corporaciones. No puedes tener un policía por cada cuadra, es complicado y los exámenes de confianza hace que muchos no pasen”, externó.

La también ex alcaldesa de San Francisco de los Romo mencionó que el municipio conurbano contabiliza alrededor de 54 mil personas, pero a cambio se tiene una nómina de cien elementos policiales.

Gallegos Soto citó que el municipio cuenta con el fraccionamiento denominado La Ribera que se ha convertido en un foco rojo, debido a migración de otras entidades.

“Hay muchas casas deshabitadas, también hay bastantes personas no muy decentes y una va trayendo a otra. No justamente del estado de Aguascalientes, sino que vienen de Zacatecas, de San Luis o de la Ciudad de México”, agregó.

– ¿Vienen a esconderse?

– Vienen a apropiarse de la casa o a robarse la luz y robar las casas. Son personas que no son del estado.

A últimas fechas, la población de San Francisco de los Romo ha registrado diversos hechos violentos; incluyendo ejecuciones en la vía pública.