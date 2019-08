Reconoce diputado del PRD desacuerdo por presencia de Quadri en Futuro 21

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado local por el PRD, Jorge Saucedo Gaytán, indicó que en los próximos días se definirá la situación de la organización Futuro 21 en Aguascalientes, que está siendo promovida precisamente por líderes del Sol Azteca.

Sin embargo, admitió tener sus reservas en cuanto a la presencia de algunos integrantes como el caso concreto de Gabriel Quadri, quien fuera candidato presidencial por el Partido Nueva Alianza.

“Futuro 21 es una agrupación de ciudadanos, con integrantes de otros equipos políticos que se conforma con la finalidad de reforzar a nuestro partido, aunque se acercaron personas con las cuales no coincido con su presencia”, subrayó.

– ¿Habrá desbanda aquí en Aguascalientes?

– Yo creo que no, por el contrario nos fue bien en la afiliación que acabamos de terminar. Se afiliaron más de un millón 300 mil personas.

– ¿En Aguascalientes cómo les fue?

– No tengo el dato exacto, pero en algunos municipios fue de 200 o 300 personas.

– ¿Se puede saber con qué personas no coincide?

– Hay algunos que se han acercado a la agrupación que no serían bien vistos en la militancia como algunos priistas o de otros partidos.

– ¿Como quienes?

– Como Quadri, por ejemplo.

Jorge Saucedo abundó que los próximos sábado y domingo va a haber un consejo nacional del Partido de la Revolución Democrática donde se revisará la conformación de Futuro 21.