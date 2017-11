Reconoce diputada panista de Aguascalientes audios donde se exhibe

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada local panista Norma Zamora Rodríguez achacó al fuego amigo del PAN la ventilación de audios en donde ordena a sus colaboradores crear perfiles falsos en redes sociales y generarle apoyos

“Hay gente muy poderosa que no quiere que me reelija”, justificó la legisladora de Acción Nacional, quien informó que ya presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR)

El pasado miércoles, el portal El Metropolitano divulgó audios en los cuales Zamora Rodríguez encabeza una reunión donde pide crear perfiles en la red social Facebook para recibir comentarios favorables, añadiendo literalmente “róbense las fotos de alguien” y hasta se ufanó de tener un notario “comprado”, además de que también pide que se “chinguen“ al gobernador en vez de ella.

Entrevistada este jueves, la diputada blanquiazul confirmó la veracidad de los audios, pero manifestó que estos fueron sacados de contexto: “son reuniones de trabajo que duran horas, no sólo segundos y sí me gustaría que quien tenga los audito estuvieran completos”.

Zamora se quejó de que “son una respuesta al trabajo que vengo haciendo y saben muy bien que estoy a favor de la ciudadanía. Hay alguien poderoso que no quiere que me reelija y espero que vengan más cosas”.

– ¿Pero comprar un notario no es ilegal?

– Yo te digo lo mismo: hay que escuchar los audios completos, hay una ley del notariado y no creo los notarios se presten a eso.

– También hablabas de robarse fotos para crear perfiles falsos.

– En una parte hablamos de hacer perfil de mi propio equipo de trabajo, donde ahora todos tienen Facebook y se le seguimiento a lo que suceda y nos tenga al tanto. Ojalá esta persona que no quiere que me reelija los de a conocer completos y en el contexto real.

– ¿Fuego amigo?

– Fuego amigo totalmente, les puedo decir y mi mensaje es que seguiré trabajando. Hay quienes se van a prestar para sacar este tipo de cosas a la luz, pero estoy a favor de los ciudadanos y ellos saben cómo me vengo manejando.

– ¿Hay ruptura con la bancada?

– No hay ruptura. Yo siempre lo he dicho soy panista y seguiré siendo panista, hay una buena relación con los compañeros y hemos venido trabajando, aunque no siempre estemos todos siempre de acuerdo.

– ¿Te han llamado del partido?

– No me han llamado, pero sí hubo una plática con el presidente del partido (Paulo Martínez), por el contexto en general y no solo un audio. Insisto que me encantaría que estuviera completo.

– ¿Quién es la persona tan poderosa que no quiere que te reelijas?

– Hay muchas y ustedes lo saben, pero hay alguien atrás de esto y el fin de este tipo de notas y de sacar estos audios y vienen más cosas, pues es que no me reelija y no siga trabajando como hasta ahora.

– ¿Hay espionaje en el Congreso?

– No te podría contestar esa pregunta porque hay una investigación y si se me encargó limitar este tipo de cuestionamientos, pero en cuanto se tengan los resultados ustedes serán los primeros en saberlo.

– ¿Quién la está haciendo?

– PGR

– ¿Metiste una denuncia?

– Sí.