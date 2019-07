Reconoce diputada de Morena que sigue fuga de talentos en actual gobierno federal

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada por Morena Erica Palomino Bernal lamentó que prosiga la baja de atletas mexicanos de alto rendimiento, incluso en la actual administración.

“Desde siempre se ha dado la fuga de talentos y desgraciadamente hay muchos deportistas que se han cambiado de nacionalidad para poder competir”, definió.

La presidenta de la comisión de Deporte en el Congreso del Estado agregó que también las dependencias encargadas como la Comisión Nacional del Deporte (Conade) se enfrentan a la falta de presupuestos.

“Hay que darle mayor impulso al deporte que acabaría con diversos problemas como el alcoholismo, la drogadicción y hasta el hecho de no hacer nada, pero no sabemos si va a alcanzar. No sólo en el deportivo, sino en todos los rubros”, abundó.

– ¿Cómo calificaría el trabajo de Ana Guevara al frente de la Conade?

– Es una labor titánica la que se hace. El trabajo de la Conade abarca diversas disciplinas y qué más quisiéramos tener recursos para todos.

A un año de los Juegos Olímpicos de Japón, el deporte nacional ha sufrido hasta cinco bajas de atletas de alto rendimiento que se naturalizaron para competir por otros países.

Estos fueron los casos de la esgrimista Paola Pliego, las arqueras Linda Ochoa y Gabriela Bayardo, además de los clavadistas Jonathan Ruvalcaba y Kevin Chávez.