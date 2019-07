Reconoce diputada de Morena falta de apoyos a deportistas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Faltan recursos para apoyo a atletas por parte de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), reconoció la diputada local por Morena, Erica Palomino Bernal.

“Ellos son los que están en cuestión del apoyo. Saben que hay quejas de que dicen que no tienen para pagar la luz en la Conade, lo que saben es la Federación. Yo sé que hay muchas quejas ahora por cuestión de presupuesto”, comentó.

La presidenta de la comisión de Deporte y Recreación del Congreso local ejemplificó que en lo personal se le han acercado dos a tres atletas locales para pedirle apoyo monetario a fin de competir en materia internacional.

“La cuestión es que piden costos altos, de hasta 40 mil pesos por un vuelo. La verdad es que aunque quiera no me alcanza, por presidir la comisión del deporte no tenemos un recurso extra y sale de la misma gestión. A veces dejas a personas que piden para medicamentos por apoyarlos y también a ellos se les hace poco lo que se le pueda dar, porque no les alcanza”, mencionó.

Palomino Bernal abundó que uno de los atletas que apoyó es de Loreto, Zacatecas, pero iba a representar a Aguascalientes.

– ¿Morena está buscando a los diputados federales para un mayor presupuesto?

– Si, incluso buscamos al delegado federal (Aldo Ruiz) en cuanto a la cuestión para los deportistas y quedó en darnos una respuesta.

La legisladora dijo que cada representante popular cuenta con 25 mil pesos al mes para gestión social.