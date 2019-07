Reconoce Claudio González “cosas ilógicas” en programa municipal Adopta un camellón

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Necesario revisar el programa municipal “Adopta un camellón“, señaló Claudio González Muñoz, titular de la Secretaría de Servicios Públicos del ayuntamiento capitalino.

El funcionario cuestionó que existan hasta cinco patrocinadores en una misma avenida, lo cual no reditúa en beneficios para las áreas verdes.

“En avenida Las Américas hay cinco adoptantes del camellón y no hay un pedacito de pasto que pueda mantener. Yo no entiendo porqué están ahí esas empresas. Son cosas ilógicas a la hora que estoy revisando el programa”, mencionó.

El funcionario municipal adelantó que el programa sería modificado, revisarlo a fondo, hacer los cambios necesarios en el Cabildo.

“Lo vamos a relanzar y le queremos dar más sustentabilidad”, informó.

El proyecto Adopta un camellón ha sido impulsado por la gestión municipal panista, para que iniciativa privada patrocine el cuidado de áreas verdes de zonas urbanas y con el derecho de promocionar su marca.

Claudio González asumió la titularidad de la dependencia municipal desde abril último.