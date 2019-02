Reconoce Bejarano que conflictos internos de Morena alejan a los electores

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los enfrentamos al interior de Morena Aguascalientes sí pueden afectarles electoralmente en los próximos comicios, alertó René Bejarano, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, vinculado al partido en el gobierno.

“Yo pienso que sí alejan a la gente, pues a la gente no le interesa las querellas internas, sino que se le resuelvan sus peticiones”, comentó.

De gira por la entidad, Bejarano hizo una convocatoria a la unidad y evitar que sigan las pugnas en el comité estatal de Morena.

“Hacer una recomendación respetuosa para que no dilapiden la confianza que la gente depositó en las urnas”, indicó.

– ¿Su presencia en Aguascalientes obedece a poner orden en el partido?

– Ya todos somos adultos, cada quien es responsable de lo que hace o deja de hacer. No tengo facultades de poner orden ni a mis hijas que a veces no me hacen caso.

Morena Aguascalientes ha pasado hasta por tres dirigentes locales. Actualmente Cuitláhuac Cardona funge como delegado en funciones de presidente, pero no es aceptado por un sector de la militancia.

Aguascalientes tendrá este año elecciones por la renovación de las once alcaldías locales, el próximo 2 de junio.